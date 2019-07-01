فخر العرب”.. لافتة لجماهير المغرب هؤلاء نجومها ( صورة )

هبة بريس ـ القسم الرياضي

رفعت الجماهير المغربية لافتة عريضة على هامش مباراة المغرب أمام جنوب أفريقيا، الاثنين، في آخر لقاءات الطرفين بالمجموعة الرابعة ضمن كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

واحتوت اللافتة الكبيرة التي رفعها الجمهور المغربي في مدرجات “استاد السلام” بالعاصمة المصرية القاهرة، صور نجوم المنتخبات العربية الأربعة وهم: المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، والتونسي وهبي الخزري، والمغربي حكيم زياش، تحت عنوان “فخر العرب”.

واستحوذ محرز وصلاح على جائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية في السنوات الثلاثة الأخيرة؛ إذ نالها الجزائري عام 2016 لدوره البارز في قيادة ليستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي، وهيمن “أبو مكة” (نسبة إلى ابنته الوحيدة) على الجائزة الفردية في العامين الأخيرين لتألقه بشدة بألوان ليفربول.

كما تضمنت اللافتة العبارات التشجيعية الشهيرة الخاصة بـ”الفراعنة” و”محاربي الصحراء” و”أسود الأطلس” و”نسور قرطاج”، على غرار “أوووه مصراوي”، و”جيبوها يا أولاد”، و”1 2 3 فيفا لاجيري (الجزائر)” وغيرها.

ة )

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1