التوفيق : لا يجوز شرعا أن تنفق الأوقاف على فريضة الحج

هبة بريس ـ الرباط

كشف أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إن “أسعار الحج ارتفعت فقط ب 3665 درهم هذه السنة”.

وبرر التوفيق في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، هذا الارتفاع موضحا ان هذا القرار يعود للسلطات السعودية التي رفعت من أسعار النقل، و سعر الخدمات التي تقدمها المؤسسة الأهلية لمطوفي الحجاج، وزيادة يوم من أيام التغذية، إضافة إلى ارتفاع سعر الريال السعودي، وتكلفة التلقيح الجديد.

وأضاف التوفيق في رده على انتقادات البرلمانيين حول ارتفاع أسعار الحج، “لا يجوز شرعا أن تنفق الأوقاف، لأن هذه الفريضة مرتبطة بالاستطاعة”.

وتابع التوفيق كلامه قائلا :” المغرب ليس أغلى بلد في تسعيرة الحج ويجب أن لا نتحدث بالانطباعات، بالعكس نحن أدنى بلد في هذه التسعيرة”.

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