اعتداء على سائق حافلة بالجديدة وتكسير واقيتها الامامية وإرسال سيدة إلى المستعجلات

هبة بريس – الرباط

علمت “هبة بريس” من مصادر مطلعة أن شخصا قام بمباغثة سائق حافلة للنقل الحضري بالجديدة ذات الرقم التسلسلي رقم 5125 خط 6 مساء يوم الأحد 30 يونيو 2019 حوالي الساعة 19h15 على مستوى شارع شعيب الدكالي قبل أن يشرع في تسديد ضربات أليه وسط اندهاش واستغراب ركاب الحافلة.

وكشفت ذات المصادر ان المعتدي كان يشتغل في السابق بذات الشركة ك”عون” ضمن فرق الأمن الخاص، وله سمعة سيئة جدا ومعروف بعدم الانضباط وعدم احترام زملائه والإساءة لسمعة الشركة من خلال تصرفاته اللامهنية، مشيرة إلى انه قام بمباغة سائق الحافلة عندما كان منهمكا في مزاولة عمله على متن الحافلة والاعتداء عليه بطريقة وصفتها ذات المصادير بالهمجية والمشينة..

بل اكثر من ذلك، تضيف المصادر ، انه عمد إلى تكسير الواقثة الزجاجية الامامية للحافلة والاعتداء على بعض زبناء الحافلة وتكسير هواتفهم ما اسفر عن إصابته لسيدة تم نقلها على وجه السرعة للمستعجلات قصد تقديم الاسعافات اللازمة لها.

الحادث خلف استياء عارما في صفوف ركاب الحافلة وهلعا واستنكارا شديدا بالنظر إلى همجية وهستيرية الجاني الذي لم يراعي حتى براءة طفولة الأطفال الذين كانوا على متن ذات الحافلة.

هذا وقد قامت المصلحة المدنية التابعة لشركة إيكينوكس المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بالجديدة باتخاذ ما يلزم مع السلطات والمصالح الامنية المختصة.

يأتي هذا الحادث في أقل من أربع وعشرين ساعة من وقوع حادثة الإعتداء التي نفذها شخص آخر ضد سائق حافلة تؤمن النقل بين الجديدة وازمور بمحطة سيدي الغرب والتي اسفرت عن تكسير انف السائق، ما يستدعي تدخل السلطات الامنية على الخط بقوة لردع المنحرفين سلوكيا والذين يهددون امن وسلامة المواطنين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0