حصري: لاعبو المنتخب المغربي يرسلون شاشة تلفاز عملاقة لأطفال دوار نواحي جبل بويبلان

هبة بريس - القسم الرياضي

أرسل لاعبو المنتخب الوطني المغربي شاشة تلفازة عملاقة للأطفال الذين انتشرت صورته وهم يتابعون مباريات “أسود الأطلس” عبر هاتف صغير.

وحل وفد مرسل من طرف لاعبي المنتخب المغربي، المهدي بنعطية، وأشرف حكيمي، وكريم الأحمدي، ومعهم 3 شاشات تلفاز عملاقة، مصحوبة بجهاز “بي إن سبورت”، لمتابعة مباريات “الأسود”.

وأبدى أطفال وسكان المنطقة، سعادته البالغة بهذه المبادرة التي فاجأ بها لاعبو المنتخب الوطني، الذين تفاعلوا مع الصورة التي انتشرت لعدد من الأطفال وهم يشاهدون مباراة المنتخب عبر شاشة هاتف.

وحرص لاعبو المنتخب الذين أرسلوا الوفد، على أن يتركوا الأمر مفاجأة حتى آخر اللحظات قبل انطلاق مباراة “الأسود” الأخيرة أمام منتخب “البفانا بافانا”.

وبات بإمكان سكان وأطفال المنطقة المذكورة مشاهدة مباراة المنتخب المغربي، عشية اليوم أمام جنوب إفريقيا، على شاشة التلفاز.

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