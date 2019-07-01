بتعليمات ملكية سامية.. لوديي يستقبل كاتب الدولة البريطاني للقوات المسلحة

هبة بريس

بتعليمات ملكية سامية، استقبل السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، اليوم الاثنين بالرباط، السيد مارك لانكاستر، كاتب الدولة البريطاني للقوات المسلحة، الذي يقوم بزيارة عمل من يومين للمملكة.

وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، أن السيد لانكاستر كان مرفوقا، خلال هذا اللقاء، بوفد هام ضم، على الخصوص، اليوتنان جنرال السير جون لوريمر، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية، المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسفير المملكة المتحدة بالمغرب، توماس رايلي.

وأضاف البلاغ، أن المسؤولين أشادا، خلال مباحثاتهما، بالعلاقات التاريخية للصداقة والتعاون التي تجمع البلدين في مجموعة من المجالات، والتي تتسم بقيم الصداقة والاحترام المتبادل. كما أشاد الطرفان بإطلاق الحوار الاستراتيجي بين المملكتين خلال سنة 2018، الشامل للأبعاد السياسية والدبلوماسية والعسكرية والأمنية والثقافية، والذي يفتح آفاقا جديدة لتعميق التعاون الثنائي.

وأبرز المصدر نفسه، أن الجانبين تبادلا أيضا وجهات النظر حول الوضع الأمني الإقليمي، لاسيما في الفضاء المتوسطي ومنطقة الساحل والصحراء. وفي هذا الصدد، سلط السيد لوديي الضوء على الالتزام المتواصل والاستراتيجية متعددة الأبعاد التي تنهجها المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مجالي مكافحة الإرهاب والتدبير الإنساني لأزمة الهجرة.

وبخصوص مجال الدفاع، استعرض المسؤولان مختلف جوانب التعاون الثنائي. وسجل البلاغ، أن هذا التعاون، المنتظم والمتنوع، يهم على الخصوص تكوين الأطر، وتقاسم الخبرات وتنظيم مناورات مشتركة، مضيفا أن هذا التعاون يتخلله الانعقاد المنتظم للجان العسكرية المختلطة، والزيارات المتكررة لمسؤولين سامين.

وسجل البلاغ ذاته، أن المسؤولين جددا التأكيد، خلال مباحثاتهما، على رغبتهما المشتركة في زيادة تعميق التعاون الثنائي في الدفاع، لاسيما في مجال صناعة الدفاع، التي يمكنها أن تندرج في منظور ذي منفعة متبادلة عبر شراكات مستدامة في الاستثمار والتنمية الصناعية.

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