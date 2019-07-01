تجديد اتفاقية “محافظتي” بين وزارة الهجرة والمحافظة العقارية .. وبنعتيق: “الخدمة أحدثت ثورة في تدبير عقارات الجالية”

هبة بريس

بهدف تحسين الخدمات الرقمية والعقارية المقدمة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، قام عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، اليوم الاثنين، بالرباط، بتجديد توقيع اتفاقية شراكة “محافظتي” مع كريم التجمعتي، الكاتب العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن تجديد اتفاقية الشراكة التي وقعت قبل سنتين، يأتي في اطار نجاح الشراكة الأولى من خلال استفادة عدد مهم من مغاربة العالم تتبع الاجراءات الادارية والقانونية الخاصة بعقاراتهم.

وأضاف بنعتيق، أن الوزارة سجلت تراجعا ملحوظا في حجم المشاكل التي يواجهها المغاربة المقيمين بالخارج فيما يتعلق بعقاراتهم بالمغرب، لافتا الى أن هذه الفئة تحظى باهتمام كبير وعناية خاصة من عاهل البلاد، ومشددا على أن مجهودات الوزارة تندرج ضمن صلب استراتيجي وليست وليدة اللحظة.

وتابع بتعتيق، أن تطبيق “محافظتي” أحدث ثورة في تدبير وتبسيط عقارات مغاربة العالم، كما مكن مغاربة العالم من الانتقال من الأسلوب التقليدي الذي يعتمد على الاستفادة من الخدمات بشكل مباشر الى مرحلة الخدمة الالكترونية السهلة والأقل مجهودا، مشددا على أن رقمنة الإدارة يعيد رسم العلاقة بين الإدارة والمواطنين.

من جهته، أكد كريم التجمعتي، الكاتب العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن تجديد اتفاقية الشراكة يعبر عن الارتياح في التعامل بين الوكالة والوزارة المكلفة بشؤون الهجرة، مشيدا بالحصيلة والنتائج المحققة.

وأضاف التجمعتي، أن الوكالة وبتنسيق مع الوزارة المكلفة، أطلقتا حملات اعلامية لشرح وتبسيط مراحل استفادة مغاربة العالم من الخدمات الالكترونية الخاصة بالعمليات العقارية وغيرها.

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