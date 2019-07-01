السعيدية.. تجار السوق المركزي يحتجون على إقامة معرض تجاري بالمدينة‎

هبة بريس : وجدة

دخل تجار السوق المركزي لمدينة السعيدية صباح أمس الأحد 30 يونيو الجاري في إضراب عن العمل ، وأغلقوا محلاتهم ،حيث تجمع العشرات منهم بساحة القصبة المواجهة للسوق محتجين على إقامة معرض تجاري بالمدينة بالساحة المحاذية لقصر المهرجان .

وحسب أحد التجار في تصريح لموقع هبة بريس، الذي تكلم بحرقة عن مشاكلهم التي لا تنتهي والتي تمتد منذ التدشين ،وعلى رأسها غياب المرافق الصحية والتي تم تداركها بمرحاض يقع بين محلين تجاريين،وكذلك الروائح الكريهة، و عمدوا التجار لتغليف منافذ المياه بالبالوعات بالبلاستيك حتى يقللوا من حجم نفاذ الرائحة.

وأضاف المتحدث نفسه، أنه بدل ان السلطات بمدينة السعيدية من إيجاد حلول ناجعة للسوق المركزي الذي به حوالي 240 متجرا ومعاناتهم من تسديد قروض عليهم من جراء شراء المحلات، يتم نصب معرض تجاري لمدة 40 يوما وعرض منتوجات نفسها المتواجدة بالسوق مما يضر ويؤزم من وضعيتنا المادية ويجعلنا معرضين للإفلاس والمتابعة القضائية من طرف الابناك.

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