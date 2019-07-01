حكيم زياش يرفض عرضًا إسبانيًا ويكشف موقفه من البقاء في أياكس

هبة بريس - وكالات

قالت تقارير صحفية هولندية، إن المغربي الدولي حكيم زياش رفض عرضًا للرحيل من أياكس أمستردام إلى أحد أندية الدوري الإسباني، الليغا.

وأشارت صحيفة ”أليغمين داجبلاد“ الهولندية، إلى أن زياش رفض عرضًا مغريًا من نادي إشبيلية الإسباني للانضمام إليه في الموسم المقبل.

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم، عن زياش، قوله إنه رفض عرض إشبيلية، وقرر البقاء في أياكس.

وقال زياش، الذي يشارك مع منتخب المغرب حاليًا في كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر: ”مع احترامي الكامل لنادي إشبيلية، وباقي الأندية الأخرى المماثلة، فإنني لن أرحل عن أياكس إلا لوجهة تفوق النادي الهولندي، وتمثل تطورًا محوريًا بالنسبة لمشواري الكروي“.

وأردف زياش: ”إشبيلية لا يختلف عن أياكس، وبالتالي فإنني لا أرى سببًا كي أرحل عن أمستردام إلى النادي الإسباني“.

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