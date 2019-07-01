مصدر أمني بمراكش ينفي حقيقة “كاستينغ الأفلام الإباحية”

هبة بريس

أكد مصدر أمني من مدينة مراكش أن مصالح الأمن تفاعلت بسرعة وجدية، مع المنشور الذي تم تدوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلق بإطلاق إحدى الشركات لعملية انتقاء بأحد فنادق مدينة مراكش، وذلك لاختيار ممثلين قصد المشاركة في انتاج أفلام إباحية. وباشرت في شأنه بحثا لم يفد بتسجيل أي معطيات من قبيل تلك المتداولة إعلاميا.

وأكد نفس المصدر في تعليقه أن مصالح الأمن أجرت سلسلة من الأبحاث والتحريات الميدانية التي شملت كافة الوحدات الفندقية والمؤسسات السياحية بالمدينة وكذا شركات الإنتاج والوساطة الإعلامية، دون تسجيل وجود أي نشاط أو عملية انتقاء أو حتى إعلان رسمي حول هذا النشاط، يتضمن معطيات على صلة بما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي المقابل، أكد نفس المصدر أن الأبحاث شملت أيضا إخضاع التدوينة التي شكلت مصدر ما تم تناوله إعلاميا حول الموضوع للبحث التقني، حيث تبين أنها مجهولة المصدر، وليست صادرة عن أي مؤسسة تجارية ولا وجود بها لأي عناصر أو جهات اتصال تثبت صحتها.

وختم المصدر بالتأكيد على أن الأبحاث متواصلة بالتنسيق مع باقي السلطات المختصة من أجل تحديد خلفيات تداول هذه التدوينات، والمصادر التي تقف خلف نشرها وتعميمها، والغرض الحقيقي من وراء هذه العملية.

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