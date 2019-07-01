وجدة.. انتحار شخص ستيني شنقا بمنزله

هبة بريس : وجدة

أقدم صباح اليوم الاثنين فاتح يوليوز الجاري شخص في عقده السادس على وضع حد لحياته شنقا بمنزله بوجدة.

وكشفت مصادر مطلعة لموقع هبة بريس، أن الهالك موظف متقاعد بجماعة وجدة بالإضافة لممارسة هواية التصوير الفوتوغرافي، وضع حدا لحياته باستعمال حبل بمنزله الكائن بالقرب من ثكنة رجال المطافىء.

هذا وفور علمها بالخبر هرعت مصالح الأمن إلى مكان الحادث من أجل فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات الإنتحار، فيما تولت عناصر الوقاية المدنية رفع جثة الهالك، ونقلها نحو مستودع الأموات في إنتظار إخضاعها للتشريح الطبي بناء على تعليمات النيابة العامة.

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