إطلاق التطبيق النقال لكأس إفريقيا للأمم 2019 “CAN 2019 by MDJS”

هبة بريس

بفضل التطبيق النقال «CAN 2019 by MDJS»، تتيح المغربية للألعاب والرياضة لعشاق كرة القدم إمكانية تتبع أطوار كأس إفريقيا للأمم التي تجري حاليا في مصر في دورتها 32 عن كتب.

ويتميز هذا التطبيق، الذي أطلقته المغربية للألعاب والرياضة بشراكة مع مؤسسة الإعلام الرياضي “ديربي”، بالبساطة والسرعة وسهولة الاستعمال والمجانية.

ويتيح التطبيق النقال «CAN 2019 by MDJS» لمستخدمه إمكانية مزامنة مفكرة هاتفه النقال مع برنامج المباريات، الشيء الذي سيمكنه من عدم تفويت أية مباراة ضمن نهائيات كأس إفريقيا للأمم. كما تتيح إعدادات التطبيق ضبط منبه الهاتف، بحيث يرن 5 دقائق قبل موعد بداية كل مباراة بغرض تذكير صاحبه.

وتوفر المغربية للألعاب والرياضات تطبيق «CAN 2019 by MDJS» باللغتين العربية والفرنسية، وهو متاح للتحميل على بوابة « Google Play ». ويتوخى التطبيق أن يكون دليلا متكاملا لكل المولعين بكرة القدم على مدى الشهر الذي ستستغرقه نهائيات كأس إفريقيا للأمم !.

ويوفر تطبيق «CAN 2019 by MDJS» مجموعة من الخدمات المفيدة والمبوبة في ثلاث خانات:

1- خانة نتائج المباريات : تتيح الاطلاع على كل المعطيات المتعلقة بالمباريات السابقة والقادمة، مواعيدها بالتاريخ والساعة، بالإضافة إلى ملخص شامل عن كل مباراة على حدة، مرفق بجدول زمني لأبرز أحداثها (الأهداف، مسجلو الأهداف، البطاقات…) ولائحة اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء.

2- خانة الترتيب : تعرض في شكل جدول ترتيب جميع الفرق حسب المجموعات.

3- خانة الهدافين : عرض لترتيب أفضل هدافي الدوري.

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