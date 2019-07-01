إطلاق نار على موكب وزير لبناني ومقتل اثنين من حراسه

هبة بريس - وكالات

قتل اثنان من مرافقي صالح الغريب، وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين، جراء تعرض موكبه لإطلاق نار من قبل مسلحين أثناء مروره في منطقة قبرشمون، الواقعة في جبل لبنان.

ووصف الوزير اللبناني الحادث، في تصريح تلفزيوني نقلته الوكالة الوطنية للإعلام امس الاحد، بأنه “كان كمينا مسلحا ومحاولة اغتيال واضحة”.

من جانبه، دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع يعقد، اليوم الاثنين، لبحث حادث إطلاق النار فيما وجه الجيش والأجهزة الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الوضع في منطقة قبرشمون الواقعة بقضاء عالية.

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