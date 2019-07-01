أكادير: بطل فضيحة اغتصاب قاصر وتصويره في قبضة الأمن

أحمد وزروتي: هبة بريس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة، صباح اليوم الاثنين فاتح يوليوز الجاري، شخصا يبلغ من العمر40 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض قاصر بالعنف.

وكانت ولاية أمن أكادير قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع تسجيل فيديو متداول بين مستعملي تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، يُظهر المشتبه فيه وهو بصدد تعريض الضحية لاعتداء جنسي.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المكثفة المنجزة على ضوء هذا الشريط،حسب مصادر هبة بريس، من تشخيص هوية الطفل الضحية الذي لم يتقدم في آنه بشكاية في الموضوع حيث تم تضمين تصريحاته في محضر قانوني بحضور ولي أمره، أكد من خلالها أن الوقائع تمت منذ سبعة أشهر تقريبا، في وقت أسفر البحث عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بسوق المتلاشيات بحي سيدي يوسف بمدينة أكادير.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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