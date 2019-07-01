ساكنة الدوار التي تابعت المباراة عبر شاشة الهاتف تكشف ل ”هبة بريس“ حقيقة توصلها بتلفاز من لاعبي المنتخب ‎

هبة بريس - الرباط

نفت ساكنة دوار تنكرارات بجل بويبلان إقليم تازة، الأخبار الرائجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي مفادها توصلهم بجهاز تلفاز مرفق بشريحة استعمال خاصة بقنوات بي ان سبورت من أجل مشاهدة مباريات المنتخب المغربي وباقي مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019.

وكشفت ساكنة الدوار في تصريح خاص لجريدة هبة بريس الإلكترونية بأنهم لم يتوصلوا قط بأي جهاز تلفاز أو ما شابه ذالك، بالإضافة إلى أنه لم يسجل قدوم أي لجنة أو مسؤول من خارج الدوار، من غير اتصالات لبعض الصحافيين والجمعويين الذي عبروا عن رغبتهم في زيارة المكان بالقريب العاجل .

هذا ونشرت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية أخبارا مغلوطة للرأي العام الوطني، مفادها قيام لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم بشراء تلفاز وجهاز استقال مرفق بشريحة بي ان سبورت، وتكليف لجنة بإيصاله للدوار، وهي الأخبار التي أسقطت زيفها مصادرنا الموثوقة.

هذا وكانت صورة قد انتشرت بشكل قوي، تظهر أطفالا وهم يشاهدون مباراة “أسود الأطلس ” ضد ساحل العاج ، كالنار في الهشيم حيث تفاعل معها عدد كبير من النشطاء الذين طالبوا بإطلاق حملة للبحث عن القرية التي ينحدر منها الأطفال الذين التقطت لهم صورة وهم يشاهدون مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الإيفواري على شاشة هاتف ذكي.

وأعلن قائد “أسود الأطلس”، المهدي بنعطية، استعداده للمساهمة في تمويل عملية تزويد هؤلاء الأطفال بشاشة تلفاز تمكنهم من متابعة باقي مقابلات المنتخب الوطني حتى لا يتكرر مشهد التحلق حول هاتف ذكي بعدما ألم الكثير من المتابعين.

وقال مدافع نادي الدحيل القطري، في تغريدة تجيب عن المبادرة على الموقع الاجتماعي “تويتر”: “لا أعلم نهائيا من أين ينحدرون، لكن إذا توفرت لكم المعلومة أنا مستعد للتكفل بالأمر

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