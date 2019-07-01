بشرى لساكنة الخميسات.. الدكالي يخصص سيارتي إسعاف لكل من المعازيز و مجمع الطلبة

هبة بريس

في إطار تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية استجاب وزير الصحة إلى مطالب ساكنة كل من جماعة المعازيز ،و مجمع الطلبة بإقليم الخميسات،وذلك بتوفير سيارتي إسعاف من نوع “ب” الأمر الذي من شأنه أن يخفف من معاناة المرضى في التنقل بين المؤسسات الصحية بالإقليم و الجهة.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الجماعتين المذكورتين كانتا مبرمجتان للاستفادة من سيارة إسعاف في إطار ميزانية وزارة الصحة برسم سنة 2019 .

و تجدر الإشارة إلى أن جماعة المعازيز ظلت بدون سيارة إسعاف،بعدما لحق عطب بسيارة إسعاف الجماعة ،التي لم تبادر من أجل إصلاحها،و الاكتفاء بالتفرج في معاناة الساكنة التي اقترحت جمع التبرعات المالية من أجل اقتنائها.

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