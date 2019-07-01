الثانويتان التقنية الرازي وإحسان بالجديدة.. نموذجان لإنتاج التميز بالتعليمين العمومي والخصوصي

أحمد مصباح – الجديدة

حققت الثانوية التقنية الرازي بالتعليم العمومي، والثانوية–التأهيلية إحسان بالتعليم الخصوصي بمدينة الجديدة، نتائج جد متميزة وجد مشرفة في امتحانات نيل شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2019.

وهكذا، ففي الثانوية التقنية الرازي، جاءت نتائج الباكالوريا كالتالي:

عدد الناجحين في علوم وتكنولوجيا كهربائية بلغ 93 من أصل 99 مترشحا، بنسبة نجاح 93.94%، وحصل منهم 75 على ميزة، بنسبة تميز 80.65%.

وبلغ عدد الناجحين في علوم وتكنولوجيا ميكانيكية 47 من أصل 55 مترشحا، بنسبة نجاح 85.45%، وحصل منهم 31 على ميزة، بنسبة تميز 65.96%.

وبلغ عدد الناجحين في علوم الاقتصاد 62 من أصل 92 مترشحا، بنسبة نجاح 67.39%، وحصل منهم 38 على ميزة، بنسبة تميز 61.29%.

وبلغ عدد الناجحين في علوم التدبير المحاسباتي 15 من أصل 19 مترشحا، بنسبة نجاح 78.95%، وحصل منهم 11 على ميزة، بنسبة تميز 73.33%.

وبلغ عدد الناجحين في علوم رياضية “ب” 7 من أصل 7 مترشحين، بنسبة نجاح 100%، وحصل منهم 6 على ميزة، بنسبة تميز 85.71%.

ومن ثمة، فقد بلغ مجموع الناجحين 224 من أصل 272 مترشحا، بنسبة نجاح عامة 82.35%، وحصل منهم 161 على ميزة، بنسبة تميز عامة 71.88%.

وبالثانوية–التأهيلية إحسان، وعلى غرار عادتها في السنوات الدراسية الفائتة، فقد كانت النتائج التي حققتها في امتحانات الباكالوريا برسم دورة يونيو من الموسم الدراسي: 2018 – 2019، جد متميزة. حيث بلغت نسبة النجاح 98% من مجموع التلاميذ الذين اجتازوا الامتحان، والذين بلغ عددهم 273 تلميذا، حصل 123 منهم على ميزة “حسن جدا”، و79 على ميزة “حسن”، فيما حصل 44 تلميذا على ميزة “مستحسن”، و27 على ميزة “مقبول”.

وبهذه النتائج المشرفة، تكون مؤسسة إحسان بالتعليم الخصوصي، قد حافظت على عهد الأمجاد الذي تزرعه منذ أن أسست مشروعها التربوي الهادف، والذي يسعى إلى إنتاج جيل مثقف، واع ، مسؤول، يتملك روح المواطنة الصالحة والانتماء اللامشروط.

هذا، فإن هاتين المؤسستين التربويتين بعاصمة دكالة وإقليم الجديدة، الثانوية التقنية الرازي والثانوية–التأهيلية إحسان، تشكلان نموذجا ومرجعا في التميز والتفوق الدراسيين بمؤسسات التعليمين العمومي والخصوصي، الخاضعة للنفوذ الترابي للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، وللأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء–سطات.

وبالمناسبة، فقد بلغ عدد المترشحات والمترشحين الممدرسين بالتعليم العمومي، الذين اجتازوا اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا 2019، ما مجموعه 6848 مترشحة ومترشحا، بلغ عدد الناجحين منهم 4562 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 66.62%، وذلك بزيادة 18 نقطة مقارنة مع نفس الدورة برسم سنة 2018. وبلغ عدد الناجحين من الأحرار 148 مترشحة ومترشحا.

وقد حصلت التلميذة (حنان نور موسى) من الثانوية– التأهيلية أم الربيع بأزمور (شعبة العلوم الفيزيائية)، على معدل 19.33 (ميزة “حسن جدا”)، وهو أعلى معدل في الامتحان الوطني بجهة الدارالبيضاء – سطات، الجهة التي احتلت المرتبة ال5 وطنيا، على صعيد جهات المملكة ال12، من حيث نسبة النجاح المئوية التي حققتها (67.49%)؛ فيما احتلت جهة الشرق المرتبة الأولى ب72.30%؛ واحتلت جهة العيون–الساقية الحمراء المرتبة ال12 ب55.30%.

وقد بلغ العدد الإجمالي 2527 مترشحا ومترشحة، مسموح لهم باجتياز الدورة الاستدراكية لنيل شهادة الباكالوريا، ستجرى أيام 4 – 5 – 6 يوليوز 2019.

إلى ذلك، وبالرجوع إلى الثانوية التقنية الرازي، التي خلقت التميز في نتائج امتحانات نيل شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2019، فقد حقق طلبة الأقسام التحضيرية في هذه المؤسسة التربوية، أعلى النتائج، خلال الموسم الدراسي 2018 – 2019. حيث بلغت نسبة النجاح 100% بالنسبة لطلبة شعبة الاقتصاد، في المباراة الوطنية لولوج المدارس الوطنية للتدبير 2019 (CNAEM)، واحتلوا الرتبة الأولى وطنيا بالنسبة للناجحين في الشق الكتابي للمباريات الفرنسية، في شعبة الفيزياء (PSI)، بعد مركز التميز بمدينة بن جرير.

وقد اجتاز بنجاح 11 مترشحا الشق الكتابي للمباريات الفرنسية، شعبة (ECS)؛ ونجح 7 مترشحا من أصل 9 مترشحين في (ECT) في المباريات الفرنسية. ونجح 13 مترشحا في مباراة الولوج إلى المدرسة العليا للتجارة وتدبير المقاولات (ESCE).

وتضع هذه النتائج المتميزة والمشرفة التي حصل عليها عن جدارة واستحقاق طلبة الأقسام التحضيرية بالثانوية التقنية الرازي بالجديدة، المركز على رأس المراكز الوطنية للأقسام التحضيرية المشابهة له وطنيا. ومن المنتظر تحقيق النتائج المشرفة ذاتها في المباراة الوطنية المشتركة (CNC).

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