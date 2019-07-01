الموعد والقنوات الناقلة لمباراة جنوب أفريقيا ضد المغرب

هبة بريس - وكالات

يصطدم المنتخب المغربي بنظيره جنوب أفريقيا، مساء اليوم الاثنين، بملعب ”السلام“، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًّا في مصر.

وحجز منتخب المغرب مقعده في دور الـ16 بمسابقة كأس الأمم الأفريقية بعدما تفوق على ناميبيا وكوت ديفوار بهدف دون مقابل ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما يتقاسم منتخبا جنوب أفريقيا وكوت ديفوار المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

ويسعى هيرفي رينارد، ليكون أول مدرب في التاريخ يتمكن من قيادة منتخب المغرب لتحقيق 3 انتصارات في دور المجموعات بمسابقة أمم أفريقيا.

وكان بادو الزاكي نجح في قيادة منتخب المغرب للفوز على منتخبي نيجيريا وبنين في نسخة 2004 التي أقيمت في تونس، وهي النسخة التي شهدت تأهل منتخب ”أسود الأطلس“ للمباراة النهائية.

في المقابل، يسعى منتخب جنوب أفريقيا لتحقيق الفوز وانتظار تعثر منتخب كوت ديفوار أمام ناميبيا في المباراة التي ستجمعهما بالتوقيت ذاته من أجل ضمان التأهل لدور الـ 16.

واستهل منتخب جنوب أفريقيا مشواره في البطولة بالخسارة أمام كوت ديفوار بهدف دون مقابل قبل أن يتغلب في الجولة الثانية على ناميبيا

هذا و تنطلق مباراة اليوم في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة تايم سبورت عبر شاشة التلفزيون المصري، أما فضائيًا فستعرض على قناة بي إن سبورت ماكس 1 و2، ويعلق عليها المغربي جواد بده.

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