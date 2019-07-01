العثماني يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس البنمي الجديد

هبة بريس

حل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مساء الأحد ببنما سيتي، حيث سيمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب الرئيس البنمي الجديد، لاورينتينو نيتو كورتيزو، والذي ستجري مراسيمه اليوم الاثنين.

وكان في استقبال العثماني لدى وصوله إلى مطار “توكومين” الدولي بالعاصمة بنما، نائب وزيرة الخارجية البنمية، السيد لويس ميغيل إنكابيي.

وقال رئيس الحكومة، في تصريح للصحافة، “بتكليف من جلالة الملك، أحضر مراسم تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية بنما، فخامة السيد لورونتينو كورتيزو”، و”أريد أن أهنئ الشعب والرئيس البنميين بهذه اللحظة”.

وأبرز أن هذه المشاركة تعكس الإرادة القوية للمملكة المغربية في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات المغربية البنمية من أجل تطويرها وتنويعها لتشمل أبعادا ومجالات متعددة، اقتصادية وتجارية وثقافية، وكذا إطلاق حوار سياسي منتظم، مع السعي نحو إقامة شراكة استراتيجية، لما فيه صالح البلدين وقضاياهما الكبرى.

وشدد العثماني على أن المملكة تعد شريكا مثاليا للجمهورية البنمية على المستوى الدولي، بالنظر إلى المكانة المتميزة التي تحظى بها في محيطها الإقليمي وعلى صعيد القارة الإفريقية.

وقال رئيس الحكومة، في هذا الصدد، “سنعمل على أن تكون علاقاتنا الثنائية في المستقبل قوية ومتنوعة ومفيدة للبلدين”، مبرزا الدور الهام لبنما في أمريكا الوسطى وفي القارة الأمريكية عموما، وكذا الدور الذي يمكن أن يضطلع به المغرب كبوابة ولوج للقارة الافريقية.

وفاز كورتيزو، عن “الحزب الثوري الديمقراطي” (وسط اليسار)، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في جولة واحدة في الخامس من ماي الماضي، بعد حصوله على نسبة 35ر33 في المئة من الأصوات.

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