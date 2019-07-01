أمزازي و الصمدي يسدلان الستار على افتتاح أول مدرسة عليا للتربية والتكوين بالمغرب

هبة بريس – الرباط

أشرف “سعيد أمزازي” وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، رفقة “خالد الصمدي” كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، على افتتاح أول مدرسة عليا للتربية والتكوين بالمغرب، وذلك برحاب المركب الجامعي الجديد بجامعة ابن زهر بأكادير، جاء ذلك مباشرة بعد المصادقة على المرسوم الخاص بإحداث المؤسسات الجامعية الجديدة بالجريدة الرسمية ومن ضمنها ست مؤسسات للتربية والتكوين بست جهات.

و يأتي تعميم هذا النوع الجديد من المؤسسات الجامعية على جميع جهات المملكة، بغية تحديث وتجويد الغرض الجامعي، وهو ما أكده كاتب الدولة في التعليم العالي، الذي اعتبر أن إحداث هاته الجامعات الجديدة، هو “قرار يندرج في إطار الرؤية الجديدة للخريطة الجامعية التي تروم تحديت العرض البيداغوجي الجامعي بمؤسسات جامعية من جيل جديد، حيث أكد ذات المسؤول الحكومي على أن هذا النوع من المؤسسات سيسمح بتكوين 200 ألف أستاد في أفق سنة 2028، وستفتح هذه المؤسسات في وجه الطلبة الحاصلين على الباكلوريا الراغبين في ممارسة مهن التربية والتكوين وعملية الانتقاء لولوج هذه المؤسسات تهم الطلبة المتميزين بالأساس للرفع من جودة التعليم.

في ذات السياق وعلى صلة بالموضوع، أشرف ذات الوزيران على افتتاح مؤسسات ومراكز جامعية جديدة بجهة كلميم واد نون وجهة سوس ماسة، ويتعلق الأمر بمركز جامعي جديد للأبحات والمنتجات المجالية بسيدي إفني، ومركز للإبتكار بأكادير، وكلية جديدة بتارودانت، كما تدارس مع السلطات الاقليمية مشروع إحدات مدينة جامعية بتزنيت على امتداد أكثر من 40 هكتار، وتتبع مآل كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، وبعض الأوراش المفتوحة بآيت ملول، كان ذلك أثناء الجولة التي قام بها الوزيران نهاية هذا الأسبوع للإعداد للدخول الجامعي المقبل بالقاليم الجنوبية.

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