وفاة النجم المصري الشهير عزت أبو عوف

هبة بريس - وكالات

توفي النجم المصري عزت أبو عوف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، بعد صراع طويل مع أمراض في القلب والكبد.

ونقلت مواقع مصرية عن نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، قوله إن أبو عوف توفي صباح اليوم عن عمر يناهز 71 عاما، فيما لم يتحدد بعد موعد تشييع الجثمان والعزاء.

كما غرد الفنان المصري الشاب، محمد عادل، على تويتر بالقول “إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك يا رب، الفنان خفيف الروح، متعدد الموهبة عزت أبو عوف، في ذمة الله”.

وكشفت تقارير محلية، قبل نحو شهر، أن النجم المصري الشهير يتلقى العلاج داخل إحدى مستشفيات المهندسين، فيما لم تكشف طبيعة أزمته الصحية آنذاك.

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