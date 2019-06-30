قتلى في مظاهرات حاشدة تطالب بحكم مدني في السودان

هبة بريس - وكالات

شارك آلاف المحتجين في مسيرة إلى وزارة الدفاع السودانية بالخرطوم اليوم الأحد 30 يونيو لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين في حين أطلقت قوات الأمن النار في الهواء.

وقال شهود إن حشودا ضخمة خرجت إلى الشوارع في أنحاء أخرى من العاصمة حيث لاقوا وابلا من الغاز المسيل للدموع في منطقتين على بعد أقل من كيلومترين من قصر الرئاسة وحي الرياض الراقي في شرق الخرطوم.

وأعلنت “لجنة أطباء السودان المركزية” المقربة من قادة الاحتجاجات أن خمسة متظاهرين على الأقل قتلوا في مسيرات اليوم. وأكدت اللجنة على حسابها في تويتر الإبلاغ عن مقتل أربعة اشخاص في أم درمان وخامس “أصيب برصاصة في الصدر” في مدينة عطبرة بوسط البلاد. وأضافت “هناك العديد من الإصابات الخطرة برصاص ميليشيات المجلس العسكري الانقلابي، في مستشفيات العاصمة والأقاليم”.

من جهته قال عضو كبير بالمجلس العسكري الحاكم في السودان إن قناصة مجهولين أطلقوا النار على ثلاثة من قوات الدعم السريع وستة مدنيين على الأقل اليوم الأحد. ولم يوضح الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي ما إذا كان أي شخص قد توفي، ولم يقدم تفاصيل أخرى خلال كلمة مقتضبة على التلفزيون الرسمي. ولم تؤكد أي جماعة أخرى صحة ما ذكره دقلو.

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