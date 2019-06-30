درك سيدي بنور يوقف أبكم ارتكب جريمة قتل بسب 100 درهم

أحمد مصباح – الجديدة

اهتز إقليم سيدي بنور، مساء اليوم الأحد، على وقع جريمة دم بشعة ذهب ضحيتها صاحب ضيعة فلاحية بجماعة ترابية بمنطقة دكالة.

هذا، وسدد أبكم، في حدود السادسة مساءا، إلى ضاحب ضيعة فلاحية، على إثر شجار عنيف، ضرية بواسطة سلاح أبيض، عبارة عن آلة حادة، أردته جثة هامدة.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية التي أجراها المركز الترابي التابع للسرية الدرك الملكي بسيدي بنور، من تحديد هوية الجاني، وإيقافه في ظرف وقت قياسي، بعد أقل من ساعتين عن ارتكابه جريمة القتل. حيث اقتادته الضابطة القضائية مصفد اليدين إلى المصلحة الدركية، ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية، للبحث معه، وإحالته على النيابة العامة، على خلفية جريمة الدم، التي يرجح أن الجاني ارتكبها بسبب دين بقيمة 100 درهم، كان بذمة مشغله، المجني عليه، والذي قد يكون تماطل، منذ حوالي أسبوع، في أداء الدين المستحق.

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