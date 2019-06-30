تصفية حسابات وراء عملية اختطاف على شاكلة “أفلام هوليود” بمراكش

هبة بريس - الرباط

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، زوال اليوم الأحد، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم قي قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز باستعمال العنف.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن كانت قد توصلت، زوال اليوم الأحد، بإشعار من سيدة حول تعرض زوجها للاختطاف، حيث أفادت أن مجموعة من الأشخاص الذين كانوا على متن سيارة خفيفة اعترضو سبيل الضحية أثناء نزوله من سيارته بالقرب من منزله بمدينة مراكش، قبل أن يختطفوه باستعمال القوة ويستولو أيضا على سيارته الخاصة.

وأضاف المصدر أن الأبحاث الميدانية المكثفة التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، مكنت في ظرف وجيز من رصد تواجد سيارة الضحية بمنطقة “لالة تاكركوست” الواقعة خارج المدار الحضري، حيث تم ضبط ثلاثة من بين المشتبه فيهم على متنها، وتحرير الضحية الذي عثر عليه رفقتهم مكبل اليدين، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الرابع لاحقا على متن السيارة المكتراة المستعملة في عملية الاختطاف.

وأوضح البلاغ أن المعطيات الأولية للبحث أظهرت أن خلفيات واقعة الاختطاف تعود إلى تصفية حسابات سابقة تتعلق بالنصب والاحتيال بين المشتبه فيهم والضحية، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في النصب والاحتيال والتزوير واستعماله.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في وقت تم إخضاع الضحية بدوره لبحث قضائي لتحديد طبيعة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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