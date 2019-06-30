تسجيل حالتي انتحار في يوم واحد بشفشاون

اس.بويعقوبي – هبة بريس

لازال شبح الانتحار يخيم على سماء شفشاون والنواحي حيث شهد الاقليم تسجيل حالتي انتحار في ظرف يوم واحد، ويتعلق الامر برجل وفتاة في مقتبل العمر .

واهتزت ساكنة مدشر تنغاية التابع إداريا لجماعة باب تازة على وقع انتحار رجل بعد أن أقدم على شنق نفسه بواسطة حبل أمام باب منزله ، حيث خلف الهالك وراءه زوجة وأربعة أولاد صدموا جراء هذا الحادث المفاجئ.

كما اقدمت شابة تبلغ من العمر 16 سنة على وضع حد لحياتها شنقا بواسطة حبل بمدشر أسيفان التابع لجماعة بني سلمان، في ظروف وصفت بالغامضة .

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