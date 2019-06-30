بنكيران لشبيبة حزبه :” انتم لم تأتوا لتكونوا مثل الآخرين ولحد الآن أصلحنا فساد السياسة “

هبة بريس – الرباط
طالب عبد الاله بن كيران الامين العام السابق لحزب العدالة والتنمية من شبيبة حزبه بالمساهمة في الاصلاح معتبرا ان هذه ليست سوى البدايات .
وأضاف ابن كيران، في كلمة أمام أعضاء شبيبة العدالة والتنمية بالحي الحسني بالدار البيضاء، تم بثها مساء الجمعة 28 يونيو ، قائلا: “أنتم لم تأتوا لتكونوا مثل الآخرين”، مضيفا “أنتم ملح السياسة ويجب أن تصلحوا فساد السياسة، والى حد الآن أصلحنا فساد السياسة وكثير من الأشياء تغيرت في المغرب”.
وطالب عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، من نساء ورجال العدالة والتنمية بان يتحلوا بالصدق وبالصلاح وبثقة الناس لأن صلاح البلاد سيكون بهم، قائلا: “بلادكم ستصلح بكم ويجب أن نكون روحا جديدة تجري في هذا البلد” ، وتابع قائا : “الوطن اليوم محتاج إلى أناس صالحين مصلحين”، مبينا أن العدالة والتنمية جاء من أجل الإصلاح بتعاون مع الأخرين.
علي
في 20:51
واش ما بغيش تحشم
اكبر مفسد فتاريخ المغرب
مصطفى مغربي
في 21:05
لماذا لم تصلح انت لما كنت رئيسا ألم تقول بأنكا ستحارب التمسيح مذا فعلت ولا شئ.غير انك قضيت مصالحك وتقعود المقمح نعم مقمح
احمد
في 21:20
نفسيالا ارتاح لرؤيه هذا الشخص والله شهيد على ذلك حبذا لو تم نسيانه الى الابد
ب.م
في 21:24
السياسه افسدتها بنفسك عندما حصلت على تسعة ملايين شهريا.انه الريع ياابن نكيران
عزيز
في 21:52
حنكور غليض يتلذذ باستفزاز الناس وهو يعلم علم اليقين أنه مكروه.ينبعث من الرماد كطائر الفينيق.إنه بنكيران، العظمة مامنوش غير الوجه اللي ماعندوش
مغربي حتى النخاع
في 21:52
إذا رأيتهم تعجب أجسامهم الآية……..
يقولون ما لا يفعولون……
المنافقون في الدرك الأسفل من النار……
متقاعد مقهور
في 21:59
من يريد اصلاح البلاد يبدأ من نفسه . ولن يتأتى ذلك الا بمراجعة تقاعدك الخيالي من حيت المبلغ و مدة الخدمة الفعلية …
كاريميسا
في 22:12
حسبنا الله ونعم الوكيل