بنكيران لشبيبة حزبه :” انتم لم تأتوا لتكونوا مثل الآخرين ولحد الآن أصلحنا فساد السياسة “

هبة بريس – الرباط

طالب عبد الاله بن كيران الامين العام السابق لحزب العدالة والتنمية من شبيبة حزبه بالمساهمة في الاصلاح معتبرا ان هذه ليست سوى البدايات .

وأضاف ابن كيران، في كلمة أمام أعضاء شبيبة العدالة والتنمية بالحي الحسني بالدار البيضاء، تم بثها مساء الجمعة 28 يونيو ، قائلا: “أنتم لم تأتوا لتكونوا مثل الآخرين”، مضيفا “أنتم ملح السياسة ويجب أن تصلحوا فساد السياسة، والى حد الآن أصلحنا فساد السياسة وكثير من الأشياء تغيرت في المغرب”.

وطالب عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، من نساء ورجال العدالة والتنمية بان يتحلوا بالصدق وبالصلاح وبثقة الناس لأن صلاح البلاد سيكون بهم، قائلا: “بلادكم ستصلح بكم ويجب أن نكون روحا جديدة تجري في هذا البلد” ، وتابع قائا : “الوطن اليوم محتاج إلى أناس صالحين مصلحين”، مبينا أن العدالة والتنمية جاء من أجل الإصلاح بتعاون مع الأخرين.

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