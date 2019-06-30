نجل بوضياف يتهم فرنسا والمخابرات الجزائرية بالوقوف وراء اغتيال والده

هبة بريس – الرباط

اتهم ناصر بوضياف، نجل الرئيس الجزائري المغتال محمد بوضياف، السبت، فرنسا بالوقوف وراء اغتيال والده ومنحها الضوء الأخضر للجهات التي تورطت في العملية قبل نحو 27 سنة، كما دعا إلى ضرورة إعادة فتح الملف من جديد ومحاسبة المتهمين.

وأوضح ناصر بوضياف، في تصريح له على هامش إحياء الذكرى 27 لاغتيال والده بمدينة المسيلة الجزائرية ، بأنه ينبغي على العدالة أن تتحرك في هذا الوقت، خاصة بعد التغييرات التي شهدتها البلاد بعد الحراك الشعبي، وتحررها من قبضة العصابة والمفسدين حسب وصفه .

ووجه المتحدث اتهامات مباشرة لكل من وزير الدفاع آنذاك الجنرال المتقاعد خالد نزار وكذا رئيس دائرة الأمن والاستعلامات الأسبق محمد مدين الملقب بتوفيق المتواجد في السجن بالتخطيط لعملية اغتيال والده، وبانهما على حد قوله يعرفان خبايا وتفاصيل الحادثة باعتبارهما من بين المسؤولين الذين كانوا في مناصب حساسة بداية التسعينيات.

وبحسب نجل بوضياف ، فإن المسؤولين الفرنسيين، في تلك الفترة، هم من منحوا الضوء الأخضر للقيام بهذا الفعل .

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