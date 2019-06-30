عناصر الشرطة تضطر لاشهار اسلحتها لتوقيف خمسة مشتبه فيهم بقلعة السراغنة

هبة بريس - الرباط

اضطرت عناصر دورية للشرطة تابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بقلعة السراغنة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لإشهار أسلحتها الوظيفية دون استعمالها، وذلك خلال تدخل لتوقيف خمسة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سنة، جميعهم من ذوي السوابق القضائية العديدة، يشتبه تورطهم في قضية تتعلق بتبادل الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض ومقاومة عناصر الشرطة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن دورية لشرطة النجدة كانت قد تدخلت من أجل توقيف ثلاثة من بين المشتبه فيهم بحي جنان الشعبي، تم ضبطهم في حالة تخدير متقدمة بصدد تبادل الضرب والجرح باستعمال أسلحة بيضاء مع باقي الموقوفين، غير أنهم أظهروا مقاومة عنيفة، اضطرت مقدم شرطة رئيس ومقدم شرطة من عناصر الدورية إلى إشهار أسلحتهما الوظيفية دون استعمالها، مما مكن من ضبط المشتبه فيهم جميعا وحجز مجموعة من الأسلحة البيضاء من الحجم الكبير بحوزتهم.

وقد تم الاحتفاظ بأربعة من بين المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم وضع المشتبه فيه الخامس رهن المراقبة الطبية بالمستشفى من أجل تلقي العلاجات جراء إصابته بجروح، وذلك رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0