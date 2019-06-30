مدن بدون صفيح محور اجتماع وزير الاسكان وسياسة المدينة ووالي جهة مراكش اسفي

ضاهر محمد- مراكش

انعقد اجتماع بمقر ولاية جهة مراكش آسفي برئاسة كريم قسي لحلو، والي الجهة وبحضور وزير التعمير وإعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة وبحضور الكاتبة العامة لوزارة الإسكان وسياسة المدينة، و الكاتب العام لولاية مراكش، و مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري و مديرة الإسكان بوزارة الاسكان، كما حضر هذا الاجتماع أيضا المديرة الجهوية للإسكان وسياسة المدينة، و المدير العام للوكالة الحضرية و مدير شركة العمران مراكش آسفي، بالإضافة إلى رئيسة قسم التعمير والبيئة بالولاية و رئيس القسم التقني بالولاية.

وقد تم التطرق في هذا الاجتماع إلى برنامج مدن بدون صفيح في شقه المتعلق بمدينة مراكش حيث تم ابراز أهم المراحل التي عرفها البرنامج المذكور، كما تم عرض مقترحات الحلول التي توصلت إليها اللجنة الإقليمية برئاسة السيد والي الجهة على أنظار السيد الوزير.

كما تم التطرق أيضا إلى المجهودات المبذولة من طرف المنظومة المحلية لمعالجة الدور الآيلة للسقوط التي تتطلب تجويد الأساليب المعتمدة في معالجتها وابتكار أنماط جديدة للتدخل تراعي حلات الاستعجال وتأخذ بعين الاعتبار التنموية التي تعرفها المدينة العتيقة.

كما تمت مناقشة وضعية الاتفاقيات التنموية ذات البعد الجهوي والتركيز على ضرورة بذل المزيد من الجهود، سواء على مستوى الإعداد أو على مستوى التوقيع، حتى تكون إطارا مرجعيا بأهداف محددة بشكل دقيق وبرمجة قابلة للتطبيق.

وفي الختام فقد أبدى الجميع ارتياحهم لنتائج اللقاء ولمستوى النقاش البناء.

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