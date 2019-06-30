اخطاء بالجملة لمدير الموارد البشرية بالنيابة تورط دار البريهي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشف مصدر مطلع أن فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، غاضب من مدير الموارد البشرية بالنيابة، ز. حشلاف، بسبب أخطاء مهنية جسيمة.

ومن بين الأخطاء يقول المصدر إن حشلاف تجاهل مراسلة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بخصوص وصلة إشهارية خاصة بشركة الاتصالات “أرانج”، ولم يكلف نفسه عناء الرد على مراسلة الهاكا، التي تسببت في إنذار ثاني شديد اللهجة للشركة.

الخطأ الثاني، يضيف المصدر ذاته، يتعلق بتجاهل حشلاف الجواب على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدبير الشركة حيث رفض التعاون مع قضاة جطو وتهرب من إمدادهم بوثائق ومستندات طلبوا التدقيق فيها تخص المديرية الخاصة بالموارد البشرية التي يديرها بالنيابة، وهي مطالب من المفروض عليه أن يأخذها بعين الاعتبار ويوليها الأهمية التي تستحق، خصوصا وأن مسؤولي مصالح أخرى داخل الشركة تجاوبوا مع مطالب قضاة المجلس.

الخطأ الثالث متعلق بتوظيفات مشبوهة، يكشف مصدر الجريدة، خصوصا في حالة (م.ن)، حيث أن توظيفها كان خارج المساطر ودون مراعاة لمبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص.

هذه الأخطاء التي يتحمل حشلاف مسؤوليتها سبقتها أخطاء بالجملة جرّت على الشركة وابلا من الانتقادات، وكانت مصدر شكايات توصل بها الرئيس المدير العام، ليظل السؤال مطروحا “متى سيتحرك العرايشي لوضع حد لممارسات مدير الموارد البشرية بالنيابة؟!.

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