بوعيدة : جهة كلميم واد نون تتحول إلى مختبر لتفصيل الخرائط السياسية

هبة بريس ـ الرباط

عاد عبد الرحيم بوعيدة الرئيس الموقوف لجهة كلميم وادنون، للتحدث عن الجهة واشكالات التسيير بها وقرار انتخاب بديل له على راس جهة كلميم واد نون .

فبعد اتخاذه لقرار اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار انتخاب بديل له على رأس جهة كلميم واد نون، واصل عبد الرحيم بوعيدة، كتاباته عما وصفه بقبر التنمية في الجهة.

ويقول بوعيدة، في تدوينة له، نشرها، اليوم الأحد، إن جهة كلميم واد نون اليوم تتحول إلى مختبر لتفصيل الخرائط السياسية، لأنها من الجهات الهشة “وأكاد أجزم أنها مختبر تجارب بامتياز، وقد ضخ في جماعات هذه الجهة لخمس سنوات من الأموال فوق ما منح للجهة كلها منذ الاستقلال إلى الآن.. فأين ذهبت وبأي ذنب صرفت..!!”.

ويرى بوعيدة أن الفهم الحقيقي لكل ما تعيشه الجهة اليوم “يجب وضعه في سياقه التاريخي، والسوسيولوجي حتى يمكن فهم كيف تغيرت النخب داخل هذه الجهة وانقلبت المفاهيم”، مشيرا إلى أن ظهور نخب سياسية معينة داخل الجهة “هو تتويج لكل هذه المتغيرات وهو يخدم حتما سياسة معينة حولت جهة كليميم واد نون إلى مقبرة حقيقية للتنمية، وخلقت نخبا جديدة على المقاس المناسب، الذي يخدم صناعة جيل جديد، إما صامت، أو متواطيء، أو منتفع، أو مقاوم، وهم قلة”.

ويقول بوعيدة إن ما تعيشه جهته اليوم، تكريس لجيل من النخب السياسية الفاسدة، “والتي للأسف نجحت في تطويع المجتمع، وخلق شبه ثقافة انتهازية، تعتمد على الولائم، والعطايا، والهدايا، التي هي أصلا من المال العام”.

وسبق لوالي جهة كلميم واد النون، ان عمم إخبارا، كشف من خلاله عن فتح باب الترشيحات لمنصب رئيس جهة كلميم واد النون،مشيرا إلى أن الترشيحات سيتم استقبالها في مقر الولاية

وأشارت ولاية الجهة أن باب الترشيحات محدد في الفترة مايين 27 من يونيو وإلى غاية الفاتح من يوليوز المقبل، وذلك تطبيقا لمقتضيات المواد 13 و 14 و22 و 23 و62 و 64 من القانون المنظم للجهات 14-111.

ونفى رئيس مجلس جهة كلميم واد نون، عبد الرحيم بوعيدة، في وقت سابق خبر استقالته من رئاسة المجلس، مؤكدا بأنه اكتشف الخبر عبر وسائل الاعلام السمعية والبصرية، ولاعلاقة له من قريب ولا من بعيد بهذه الاستقالة، مشددا بأن هذا الأمر يعتبر ” مؤامرة ضدي. ”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0