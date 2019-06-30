اختفاء لاعبة سويسرية في بحيرة إيطالية

هبة بريس ـ رياضة

ختفت إحدى لاعبات المنتخب السويسري لكرة القدم للسيدات بشكل مفاجئ؛ بعد أن كانت تسبح في بحيرة إيطالية، وسط محاولات شرطية جارية على قدم وساق لمعرفة مصيرها.

وفي التفاصيل؛ أعلن الاتحاد السويسري للعبة، الأحد، أن لاعبة المنتخب فلوريانا إسماعيلي اختفت آثارها بعد أن كانت تسبح في بحيرة “كومو” الإيطالية، مبدياً شعوره بالقلق الشديد حول الواقعة.

وشدد اتحاد الكرة على أن الشرطة تواصل البحث، موضحاً أنهم “لم يستسلموا إزاء إمكانية عودة الأمور إلى نصابها الصحيح”، وهو م أكده أيضاً نادي يانغ بويز السويسري، التي كانت “إسماعيلي” تدافع عن ألوانه.

بدورها وكالة أنباء “أنسا” الإيطالية أن اللاعبة السويسرية، صاحبة الـ24 ربيعاً، استأجرت مركباً مع صديق لها، ثم قفزت في المياه لكنها لم تظهر مرة أخرى على السطح.

تجدر الإشارة إلى أن اسماعيلي تلعب ضمن صفوف فريقها الحالي منذ عام 2011، وشاركت في 33 مباراة مع منتخب بلادها، كان آخرها تلك التي جمعت بين سويسرا وصربيا، في 14 يونيو الجاري.

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