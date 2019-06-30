رونار: مباراة جنوب إفريقيا صعبة ويلزمنا التركيز فيها

هبة بريس - القاهرة

قال الفرنسي هيرفي رونارن مدرب المنتخب الوطني المغربي، إن مباراة جنوب إفريقيا، لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2019، ستكون صعبة.

وأضاف رونار خلال الؤتمر الذي يسبق اللقاء، أنه من الضروري التركيز فيها نظرا لأنها آخر لقاءات دور المجموعات، موضحا، توقيت المقابلة يفرض علينا الحرص على التوازن في مجهوداتنا.

وبشأن مشاركة حكيم زياش، قال رونار، إن صحته اليوم ستحدد بنسبة كبيرة مدى إمكانية مشاركته في موقعة الغد.

ويحتاج “أسود الأطلس”، إلى التعادل على أقل تقدير من أجل حسم صدارة المجموعة لصالحه.

يشار إلى أن المنتخب المغربي كان قد حسم تأهله للدور المقبل، بعدما فاز على كوت ديفوار بهدف نظيف، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0