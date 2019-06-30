الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيّل للدموع لتفريق متظاهرين في الخرطوم

هبة بريس ـ وكالات

أطلقت الشرطة السودانية، الغاز المسيّل للدموع لتفريق متظاهرين خرجوا في الخرطوم، اليوم الأحد، بحسب ما أفاد شهود عيان لـ”فرانس برس”.

وكانت القوات الأمنية السودانية قد نفّذت، منذ صباح اليوم الأحد، انتشاراً أمنياً كثيفاً في العاصمة الخرطوم، هو الأوسع من نوعه منذ سقوط الرئيس عمر البشير، في إبريل الماضي.

وجاء الانتشار قبيل ساعات من موعد مواكب مليونية دعت إليها قوى “إعلان الحرية والتغيير”، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين، في أول حشد من نوعه منذ مجزرة فض اعتصام محيط القيادة العامة للجيش، في 3 يونيو الجاري.

وارتكزت قوات الدعم السريع والشرطة والجيش في معظم شوارع الخرطوم الرئيسية، بينما سيرت وحدات من القوات ذاتها دوريات تجوب وسط الخرطوم وأطرافها.

كما أُغلق أحد الشوارع المؤدي إلى مقر قيادة الجيش، والذي شهد في الفترة من 6 إبريل وحتى 3 يونيو اعتصاماً شعبياً أطاح البشير، وفضه المجلس العسكري بالقوة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 معتصم.

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