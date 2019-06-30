اعتراض طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون نحو منطقة سكنية جنوب السعودية

هبة بريس ـ وكالات
أسقطت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن طائرة بدون طيار أطلقتها جماعة الحوثي، مساء أمس السبت، نحو منطقة سكنية في منطقة عسير جنوب السعودية حسبما ما أعلن التحالف العربي.
وقال التحالف، في بيان، إن قواته تمكنت عند الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة من مساء أمس (20:45 ت.غ) من اعتراض طائرة بدون طيار “أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية في اتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير”.
ويأتي اعتراض قوات التحالف لهذه الطائرة بعد ساعة فقط من إسقاط أخرى أطلقتها المليشيا الحوثية من صنعاء في اتجاه مدينة جازان جنوب السعودية.
وتوعد التحالف باستمرار قواته في “تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد قدراتها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.
بعض الحقائق عن الحوثي الفويسقة
في 13:50
الحوثي هي جماعة شيعية متطرفة عنصرية تتبع لولاية السفيه الإيراني..تدعي كذبا أنها من آل البيت وبذلك يحق لها أن تحكم اليمن فقط لأن نسبها شريف كما تدعي كذبا..رغم أن نسبتها بين سكان اليمن هي فقط 5 بالمئة..وهي تنظر إلى المسلمين السنة في كل البلاد العربية نظرة استعلاء وتسميهم زنابيل احتقارا لهم..وترى أنهم يجب أن يكونوا مجرد خداما وعبيدا لها..وتعتبر جماعة الحوثي من أكبر مروجي ومدمني حشيش القات الذي لا يفارق أفواههم والذي يمضعونه على مدار الساعة..ومن بين حيلهم الخبيثة في حربهم ضد التحالف العربي أنهم يستخدمون المسلمين السنة كدروع بشرية..حيث يقومون بتفريغ مخازن الأسلحة لديهم من معداتها ووضع أطفال ونساء وشيوخ يمنيين بدلها..ثم بعد القصف يصورون ذلك على أن التحالف قصف بيوتا سكنية..انها جماعة حشاشة عنصرية خبيثة مجرمة وجب التعريف بها..