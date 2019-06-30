اعتراض طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون نحو منطقة سكنية جنوب السعودية

هبة بريس ـ وكالات

أسقطت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن طائرة بدون طيار أطلقتها جماعة الحوثي، مساء أمس السبت، نحو منطقة سكنية في منطقة عسير جنوب السعودية حسبما ما أعلن التحالف العربي.

وقال التحالف، في بيان، إن قواته تمكنت عند الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة من مساء أمس (20:45 ت.غ) من اعتراض طائرة بدون طيار “أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية في اتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير”.

ويأتي اعتراض قوات التحالف لهذه الطائرة بعد ساعة فقط من إسقاط أخرى أطلقتها المليشيا الحوثية من صنعاء في اتجاه مدينة جازان جنوب السعودية.

وتوعد التحالف باستمرار قواته في “تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد قدراتها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

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