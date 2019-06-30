امزازي يفتتح المركز الجامعي الخاص بالأبحاث الجامعية للمنتجات المجالية

هبة بريس ـ الرباط

افتتح وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي ، اليوم السبت بسيدي إفني ، المركز الجامعي الخاص بالأبحاث الجامعية للمنتجات المجالية التابع لجامعة ابن زهر بأكادير، وأشرف على تدشين الإجازة المهنية في تكوينات التسيير السياحي و تسيير الموارد البشرية التي ستشرع ابتداء من الموسم الجامعي المقبل 2019/2020.

وقد أعطيت الانطلاقة لهذه النواة الجامعية ، التي حضر افتتاحها كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي ، ووالي جهة كلميم وادنون السيد محمد الناجم أبهاي وعامل اقليم سيدي افني السيد الحسن صدقي ورئيس جامعة ابن زهر باكادير السيد عمر حلي ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون السيد عبد الله بوعرفه،، في إطار الاحتفالات بتخليد الذكرى ال 50 لاسترجاع سيدي إفني لحضيرة الوطن .

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