بيرو تكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي كوبا أمريكا

هبة بريس ـ رياضة

أكمل منتخب بيرو عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، المقامة حالياً في البرازيل؛ إثر فوزه على الأوروغواي بركلات الترجيح بنتيجة (5-4).

وذهب المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي، ليحسمها المنتخب الذي حلّ ثالثاً في المجموعة الأولى، التي ضمت البرازيل وفنزويلا وبوليفيا، لمصلحته مواصلاً مشواره في البطولة اللاتينية.

ويلتقي المنتخب البيروفي في نصف النهائي مع تشيلي (حاملة لقب النسختين الأخيرتين)، التي تغلّبت على كولومبيا أحد منتخبات النسخة الحالية بركلات الترجيح أيضاً، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بلا أهداف.

وفي المباراة الثانية من “المربع الذهبي”، سيكون عشاق “اللعبة الشعبية الأولى في العالم” مع “كلاسيكو” ناري بمواجهة بين البرازيل والأرجنتين بعد أن تخطت الأولى عقبة باراغواي بركلات الترجيح، في حين تغلّبت الثانية على فنزويلا بثنائية نظيفة.

وتستحوذ الأوروغواي على الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بلقب “كوبا أمريكا” برصيد 15 لقباً، يليها المنتخب الأرجنتيني بلقب أقل، ثم البرازيل بثمانية ألقاب، وذلك على مدار 45 نسخة سابقة.

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