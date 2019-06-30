حجز 60 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

هبة بريس ـ و م ع

تمكنت عناصر الجمارك والأمن الوطني بمعبر باب سبتة، الجمعة، من حجز 60 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن سيارة خفيفة كانت في طريقها لدخول مدينة سبتة المحتلة.

وأفاد مصدر جمركي لوكالة المغرب العربي للأنباء بأن عناصر فرقة المراقبة المشتركة بين الأمن الوطني والجمارك بمنطقة المغادرة بمعبر باب سبتة عثرت على هذه الكمية من المخدرات إثر تفتيش دقيق لسيارة خفيفة مرقمة بالمغرب كانت في طريقها لمغادرة التراب الوطني.

وأضاف المصدر نفسه أنه تم العثور على هذه الكمية من المخدرات على شكل صفائح موضوعة في تجاويف معدة على مستوى أرضية السيارة المرقمة بالمغرب.

وقد تمت إحالة سائق السيارة ومرافقه، المغربيي الجنسية، على الفرقة الولائية للشرطة القضائية بتطوان لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة في هذه العملية المتعلقة بالاتجار الدولي في المخدرات.

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