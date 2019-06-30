أمرابط يتحدث عن طبيعة إصابته وإمكانية مشاركته أمام جنوب إفريقيا

هبة بريس - القاهرة

تحدث نور الدين أمرابط في الندوة الصحفية التي عقدت قبل قليل، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام كوت ديفوار، حيث قال :” شعرت ببعض الألم ولم أستطع أن أكمل المباراة خوفا من تفاقم الإصابة، لكن لدي فرصة للتدريب خلال 24 ساعة المقبلة، وسيتم تحديد جاهزتي انطلاقا من الحصة التدريبية الأخيرة والتي ستخوضها عشية اليوم”.

وعانى نور الدين أمرابط من لعنة الإصابة سواء مع المنتخب المغربي، أو مع فريقه النصر السعودي، حيث كان يتحامل على نفسه من أجل مساعدة فريقه على التتويج بلقب الدوري.

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