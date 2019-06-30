العثماني يدشن اكبر مشروع بالجهة الشرقية و يمتص 50 % من البطالة !!!

عبد الله عياش ـ هبة بريس
طل سعد الدين العثماني امس السبت على الجهة الشرقية وفي يده مفتاح خير، وحلول واقعية وعاجلة لازمة البطالة وبذلك يكون العثماني اول رئيس حكومة في التاريخ يقارب الازمات بالحلول ويطلق مشاريع كبرى بذات الجهة .
العثماني ـ اطال الله في عمره وابقاه رئيسا على الدوام ـ دشن والفخر ظاهر على محياه المقر الجديد للكتابة الجهوية بمدينة وجدة، صباح امس السبت معتبرا الانجاز “جهد جماعي لجميع الأعضاء في الجهة، بالتعاون مع الامانة العامة والادارة” .
نعم ..هاهو الامين العام لحزب البيجيدي يفعلها ، ويسجل الضربة القاضية في مرمى المعارضة ويسحل في الارض كل الاجناس البشرية التي تبخس تحركاته الكبيرة الرامية الى انقاد الشباب من البطالة والارتماء في ديجور الفقر .
ايتها الافواه المنغمسة في التبخيس والتقليل ..هاهو العثماني يقص شريط التنمية ..فيك ياوجدة يصنع العثماني الحدث …وبركان يحولها الى جنة في الارض ..هللي ياتاوريرت واسعدي ياجرادة ..ويا فكيك ..لماذا تسكت طبول الفرح فيك ورئيس الحكومة دخل الجهة يضرب بالسيف جهة اليمين والشمال رواسب العزلة والتهميش ..انعم الله عليك يا اقليم الدريوش واطال الله فيك التنمية والازدهار يا “االناظور ” ..وانت ياجرسيف.. سيأتي لك شباب المغرب والامل يحدوهم في ايجاد منصب شغل ..يالله انعم على العثماني بالصحة والعافية وزد فيه كل القوة والتمكين .
العثماني يهزم بعيوي في عقر داره !! يلقنه درسا كبيرا في كيفية النهوض بالاقتصاد ..يضربه بـ ” الكاو ” بعدما لم تستطع “الانابيك ” للتشغيل استيعاب المناصب التي وفرها لوجدة والنواحي ..ارحم الله العثماني في الارض والسماء فقد قص شريط المقر الحزبي الجديد للكتابة الجهوية ”
من الرباط الى وجدة ..اللهم ازح عن العثماني كل تعب ..وعوضه عن كل قطرة عرق حسناتك ..وعن كل غفوة من شدة العياء حور عين ..وامنحه واخوانه جنة الفردوس … ادام الله في عمرك حتى تدخل باقي الجهات فاتحا مدشنا ..اننا بالشوق منتظرون .
مالم تستطع كل الحكومات فعله ..سطره العثماني في دقائق ..الفقر في جهة الشرق لم يعد راسخا ومتجذرا ..لم يعد سيد الميدان بعدما دشن مقر حزبه الذي ستكون له نتائج جد حسنة على مستوى المعيشة ..فعلها العثماني وبين بالواضح ان كل المبادرات والمشاريع لم تكن راقية وكانت هشة وغير ذات نفع…التحية والتقدير ..الفخر والتهليل ..ارفع رأسك عاليا سيدي رئيس الحكومة .
من وجدة ..العثماني يخاطب المغاربة “نحن ندافع عن السياسة الوطنية النظيفة، الراقية والمتجردة، التي تعطي جرعات قوية للعمل السياسي وتعزز الثقة فيه وفي مؤسسات البلد. ..” يتعين الاستمرار في نفس المنهج، والحرص على الالتزام بالمبادئ، مع العمل على توريثها للأجيال التي تأتي في المستقبل” ..“إذا استمر الحزب ومناضليه بهذا المستوى من القيم والمبادئ، فإن ذلك سيكون عاملا ايجابيا لتطوير أدائه حالا ومستقبلا”..
نعم سيدي الرئيس ” يتعين الاستمرار في تدشين المقرات الحزبية حتى ننهي مأساة الفحم بجرادة ..لقد حضر العثماني بوجدة لانهاء ازمة الماء بالقرى ..لقد دخل العثماني هذه الجهة محملا باستراتيجية حكومية كبرى لتجاوز الخصاص المسجل على كل الاصعدة .
كم انت رائع ايها الرئيس ..”الفايسبوك” ومن خلاله المغاربة يعربون لك عن الشكر الجزيل وخير مانختم به اطلالة فيسبوكية قال فيها صاحبها ” شكرا لرئيس الحكومة على هذه الإلتفاتة النبيلة إتجاه منطقة منكوبة :
هنيئا لساكنة مدينة وجدة و الجهة الشرقية بأكبر مشروع دشنه اليوم السيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، المشروع يوفر ما يقارب 50% من مناصب الشغل للشباب العاطل و يعزز الاقتصاد المحلي للجهة الشرقية.
كما يسمح المشروع بتقليص نسبة الفقر التي تعاني منها الجهة و يحل مشاكل كثيرة ، ويدخل المنطقة في مصاف المناطق الصناعية الكبرى ..
شكرا لرئيس الحكومة على هذه المبادرة …”المشروع : تدشين المقر الجهوي لحزب العدالة و التنمية بمدينة وجدة ”
medاحمد
في 12:37
غير خدمو هده المنطقة وكونوا رجالا اما الكلام اوالوعود التي لم يكون لها جدوى فالايام سوف تطهرها الله المستعين؟؟؟
محمد
في 13:14
لقد فطن السيد الوزير متاخرا لمثل هذه المشاريع الكبرى .على كل حال وان جاءت متاخرة فستخرج الجهة من العزلة والركود الذي عاشته لمدة اكثر من ماة عام.هنيء لاهل الشرق بمعامل الفوسفاط ومصانع السيارات و الطاءرات والغواصات و السفن و الدبابات والصواريخ والادوية و بناء المدارس العليا والجامعات والمعاهد والمختبرات والتجفيات واترامويات والحداءق والمنتزهات وكل ما يجعل الجهة قبلة للوافدين من داخل المغرب وخارجه مما يجعل ثمن العقا ر و الكراء سيرتفع في جميع مدن وق ى المنطقة.
تــــزنيــت
في 13:15
كدلك فعل أمس عامل تزنيت بحضور نائب رئيس جماعة تزنيت و عدد من المسؤولين
قاموا بإنجاز تاريخي لم يسبقهم إليه أحد
تخيلوا عامل تزنيت مع العديد من المسؤولين يقوموا بغرس 96 شجرة
96 شجرة … نعم 96 شجرة شيء رائع رائع رائع
يجب أن نحتفل بهذا الإنجاز التاريخي
96 شجرة
96 شجرة
رائع رائع رائع
رائع رائع رائع
رائع رائع رائع ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
Marokkii
في 13:45
هدا المقر سوف يجلب اليد العاملة من كل بقاع العالم بشرى لكم ياناس الشرق اكتب هده السطور وعيناي تدمعان بالفرحة والسرور اللي يشدليك فصحيحتك ابا السي العثماني على هدا المشروع الكبير
ملاحظ محمد
في 13:45
انهم يبسطون جدورهم اكثر فاكثر حتى لا يسهل اجتثاتهم .انهم المنافقون الذين يقولون ما لا يفعلون
Driss
في 15:48
المدح المدح المدح والله مافهمت شحاچة دشن المکتب الجهوي صافي خلاها وکلشي غادي يخدم كلشي غادي غادي غادي غادي وکاتب المقال یمدح ویبجل ویعظم مفهمت والو.
خويلد
في 15:56
وجدة مدينة مغربية اصيلة عدد سكانها حسب اصائيات 2014 هو 410000 نسمة ونسبة النمو الدمغرافي فيها هي 2.03/100 وهي الاعلى في المغرب وهذه النسبة تتجاوز نسبة النمو الدمغرافي في البوادي ولا اعرف لماذا رغم ان هذه النسبة تقهقرت في جميع المناطق المغربية وهذه النسبة العالية هي من اسباب البطالة المرتفعة في المغرب كله وهي من بين اسباب الهجرة الداخلية بين المدن فلا عليك فلنقارن الاهم يا سيدي وجدة مدينة صغيرة جدا وفيها كلية الطب كما هو الشان في الدار البيضاء المدينة الكبيرة وهناك مدن اخرى مغربية كثيرة في المغرب يتجاوز عدد سكانها 410000 نسمة ومع ذلك لا توجد فيها لا كلية الطب ولا كلية الرياضة . وجدة هذه المدينة الصغيرة جدا فيها جميع انواع المعاهد العليا وجميع انواع معاهد التكوين المهني . منذ الاستقلال والاطر الاتية من وجدة هي التي تسير المغرب . وجدة نالت اكثر من نصيبها والمطلوب الان بكل الحاح فاية مدينة عدد سكانها 410000 يجب ان يكون فيها كلية الطب والمعاهد العليا ومعاهد التكوين المهني كما هو موجود في وجدة وهذا هو العدل ولا يجب تفضيل مدينة مغربية عن اخرى لان جميع المدن المغربية تريد ان تستفيد من خيرات الوطن وتكوين الانسان افضل بكثير من محاربة البطالة فالمدن المغربية الاخرى تريد فقط تكوين ابناءها عوض كثرة البكاء
مواطن
في 16:15
كفى تسفيها…كفى تبخيسا لجهود السي العثماني واخوانه…هذا التدشين المبارك هو فتح مبين لمنطقة الشرق التي طالما عانت التهميش والاقصاء..بشرى لأهل الشرق…الله ينعل اللي ما يحشم..