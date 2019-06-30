العثماني يدشن اكبر مشروع بالجهة الشرقية و يمتص 50 % من البطالة !!!

عبد الله عياش ـ هبة بريس

طل سعد الدين العثماني امس السبت على الجهة الشرقية وفي يده مفتاح خير، وحلول واقعية وعاجلة لازمة البطالة وبذلك يكون العثماني اول رئيس حكومة في التاريخ يقارب الازمات بالحلول ويطلق مشاريع كبرى بذات الجهة .

العثماني ـ اطال الله في عمره وابقاه رئيسا على الدوام ـ دشن والفخر ظاهر على محياه المقر الجديد للكتابة الجهوية بمدينة وجدة، صباح امس السبت معتبرا الانجاز “جهد جماعي لجميع الأعضاء في الجهة، بالتعاون مع الامانة العامة والادارة” .

نعم ..هاهو الامين العام لحزب البيجيدي يفعلها ، ويسجل الضربة القاضية في مرمى المعارضة ويسحل في الارض كل الاجناس البشرية التي تبخس تحركاته الكبيرة الرامية الى انقاد الشباب من البطالة والارتماء في ديجور الفقر .

ايتها الافواه المنغمسة في التبخيس والتقليل ..هاهو العثماني يقص شريط التنمية ..فيك ياوجدة يصنع العثماني الحدث …وبركان يحولها الى جنة في الارض ..هللي ياتاوريرت واسعدي ياجرادة ..ويا فكيك ..لماذا تسكت طبول الفرح فيك ورئيس الحكومة دخل الجهة يضرب بالسيف جهة اليمين والشمال رواسب العزلة والتهميش ..انعم الله عليك يا اقليم الدريوش واطال الله فيك التنمية والازدهار يا “االناظور ” ..وانت ياجرسيف.. سيأتي لك شباب المغرب والامل يحدوهم في ايجاد منصب شغل ..يالله انعم على العثماني بالصحة والعافية وزد فيه كل القوة والتمكين .

العثماني يهزم بعيوي في عقر داره !! يلقنه درسا كبيرا في كيفية النهوض بالاقتصاد ..يضربه بـ ” الكاو ” بعدما لم تستطع “الانابيك ” للتشغيل استيعاب المناصب التي وفرها لوجدة والنواحي ..ارحم الله العثماني في الارض والسماء فقد قص شريط المقر الحزبي الجديد للكتابة الجهوية ”

من الرباط الى وجدة ..اللهم ازح عن العثماني كل تعب ..وعوضه عن كل قطرة عرق حسناتك ..وعن كل غفوة من شدة العياء حور عين ..وامنحه واخوانه جنة الفردوس … ادام الله في عمرك حتى تدخل باقي الجهات فاتحا مدشنا ..اننا بالشوق منتظرون .

مالم تستطع كل الحكومات فعله ..سطره العثماني في دقائق ..الفقر في جهة الشرق لم يعد راسخا ومتجذرا ..لم يعد سيد الميدان بعدما دشن مقر حزبه الذي ستكون له نتائج جد حسنة على مستوى المعيشة ..فعلها العثماني وبين بالواضح ان كل المبادرات والمشاريع لم تكن راقية وكانت هشة وغير ذات نفع…التحية والتقدير ..الفخر والتهليل ..ارفع رأسك عاليا سيدي رئيس الحكومة .

من وجدة ..العثماني يخاطب المغاربة “نحن ندافع عن السياسة الوطنية النظيفة، الراقية والمتجردة، التي تعطي جرعات قوية للعمل السياسي وتعزز الثقة فيه وفي مؤسسات البلد. ..” يتعين الاستمرار في نفس المنهج، والحرص على الالتزام بالمبادئ، مع العمل على توريثها للأجيال التي تأتي في المستقبل” ..“إذا استمر الحزب ومناضليه بهذا المستوى من القيم والمبادئ، فإن ذلك سيكون عاملا ايجابيا لتطوير أدائه حالا ومستقبلا”..

نعم سيدي الرئيس ” يتعين الاستمرار في تدشين المقرات الحزبية حتى ننهي مأساة الفحم بجرادة ..لقد حضر العثماني بوجدة لانهاء ازمة الماء بالقرى ..لقد دخل العثماني هذه الجهة محملا باستراتيجية حكومية كبرى لتجاوز الخصاص المسجل على كل الاصعدة .

كم انت رائع ايها الرئيس ..”الفايسبوك” ومن خلاله المغاربة يعربون لك عن الشكر الجزيل وخير مانختم به اطلالة فيسبوكية قال فيها صاحبها ” شكرا لرئيس الحكومة على هذه الإلتفاتة النبيلة إتجاه منطقة منكوبة :

هنيئا لساكنة مدينة وجدة و الجهة الشرقية بأكبر مشروع دشنه اليوم السيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، المشروع يوفر ما يقارب 50% من مناصب الشغل للشباب العاطل و يعزز الاقتصاد المحلي للجهة الشرقية.

كما يسمح المشروع بتقليص نسبة الفقر التي تعاني منها الجهة و يحل مشاكل كثيرة ، ويدخل المنطقة في مصاف المناطق الصناعية الكبرى ..

شكرا لرئيس الحكومة على هذه المبادرة …”المشروع : تدشين المقر الجهوي لحزب العدالة و التنمية بمدينة وجدة ”

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