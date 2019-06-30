النيران تلتهم مخيمات المهاجرين « الأفارقة » بمحطة أولاد زيان

هبة بريس ـ البيضاء

شبت النيران في مخيمات المهاجرين من دول جنوب الصحراء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بالقرب من محطة ولاد زيان في مدينة الدار البيضاء.

وأفادت السلطات المحلية لولاية جهة الدار البيضاء – سطات أن حريقا اندلع صباح اليوم الأحد في خيام بلاستيكية ومتلاشيات يستغلها مجموعة من المهاجرين غير القانونين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء كمآو لهم قبالة المحطة الطرقية أولاد زيان بالدار البيضاء.

وقد تدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم إخماد الحريق الذي لم يخلف أية إصابات بشرية.

هذا وقد تم فتح تحقيق من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات اندلاع هدا الحريق.

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