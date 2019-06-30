“أونصا” يرصد مشروبات مشبوهة موجهة للأطفال

هبة بريس ـ الرباط

مكنت عمليات المراقبة بميناء طنجة المتوسط من إرجاع أزيد من 22 طنا من المشروبات المنكهة الموجهة إلى الأطفال، بسبب احتوائها على ملونات غذائية غير مبينة على اللفائف.

وقامت مصالح المراقبة، التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونصا”، بإرجاع حصة كاملة من مشروب موجه إلى الأطفال مستورد من إسبانيا، بسبب عدم احترامه مقتضيات المرسوم 2.12.389، الذي ينص على أن تتضمن العنونة قائمة المكونات.

وتم إرجاع المنتوج وعدم قبول دخوله إلى المغرب بعد إخضاعه للتحاليل اللازمة بالمختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث، التي كشفت احتواء المشروب على ثلاثة ملونات غذائية غير موضحة ضمن بيانات العنونة.

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