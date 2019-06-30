المكتب الفيدرالي للبام يقرر طرد المخالفين واللجوء للقضاء

هبة بريس ـ الرباط

قرر المكتب الفيدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة بالإجماع عدم شرعية انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب، ودعا الأمانة العامة .لمباشرة مسطرة التقاضي وفق منطوق الأمر القضائي الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 14 يونيو 2019

كما قررالمكتب « اتخاذ القرارات التأديبية المناسبة بشأن التجاوزات التنظيمية والقانونية والأخلاقية التي رصدتها لجنة التحكيم، وطرد كل من تبث تورطهم بأي شكل من الأشكال في الإساءة لشرف وعرض المناضلات والمناضلين، مع الاحتفاظ بالحق في المتابعة القضائية ».

وتبنى المكتب الفيديرالي التوصية المرفوعة له والقاضية ب «عدم شرعية انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب »، باعتبار المعطيات والحيثيات الواردة في توصية اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، ومنها » تسجيل العديد من الخروقات والتجاوزات التنظيمية والقانونية والأخلاقية التي شابت أشغال الاجتماع، وكذا انتفاء الشروط الموضوعية والسليمة لإجراء عملية انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية، وعدم شرعية استمرار الاجتماع وما ترتب عنه من نتائج بعدما رفع الأمين العام أشغال اجتماع اللجنة التحضيرية ».

وعبر المكتب الفيدرالي عن ” امتعاضه من أسلوب الاستهتار الذي تنهجه رئيسة المجلس الوطني واستمرارها في احتقار وتعطيل مؤسسات الحزب ”

وقرر المكتب الفيدرالي نشر وتعميم تقرير اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، مجددا التأكيد على بطلان وعدم شرعية جميع الخطوات التي أعقبت رفع الأمين العام لاجتماع اللجنة التحضيرية الأول.

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