طقس الأحد : حار نسبيا مع ظهور سحب ركامية فوق مرتفعات

هبة بريس ـ الرباط

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وجنوب الأقاليم الجنوبية وشرق البلاد، مع ظهور سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

وستتشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح فوق السواحل الشمالية والوسطى، مع كتل ضبابية في بعض المناطق، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق الأخرى.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي فوق الأقاليم الجنوبية والسهول الداخية وبالشرق، وستهب جنوبية شرقية بالجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 24 و29 درجة بالجنوب الشرقي، المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 18 و23 درجة بباقي أرجاء البلاد.

فيما ستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 35 و 40 درجة بهضاب الفوسفاط والشرق وسوس، وبين 40 إلى 44 بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 إلى 30 بالقرب من السواحل، و 30 و35 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز، وسيكون قليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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