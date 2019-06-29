اطلاق حملة للبحث عن الاطفال الذين شاهدوا مباراة “الاسود” على شاشة هاتف ذكي

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هبة بريس – الرباط
انتشرت صورة تظهر اطفالا وهم يشاهدون مباراة “الاسود ” ضد ساحل العاج ، كالنار في الهشيم حيث تفاعل معها عدد كبير من النشطاء الذين طالبوا باطلاق حملة للبحث عن القرية التي ينحدر منها الأطفال الذين التقطت لهم صورة وهم يشاهدون مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الإيفواري على شاشة هاتف ذكي.
وأعلن قائد “أسود الأطلس”، المهدي بنعطية، استعداده للمساهمة في تمويل عملية تزويد هؤلاء الأطفال بشاشة تلفاز تمكنهم من متابعة باقي مقابلات المنتخب الوطني حتى لا يتكرر مشهد التحلق حول هاتف ذكي بعدما ألم الكثير من المتابعين.
وقال مدافع نادي الدحيل القطري، في تغريدة تجيب عن المبادرة على الموقع الاجتماعي “تويتر”: “لا أعلم نهائيا من أين ينحدرون، لكن إذا توفرت لكم المعلومة أنا مستعد للتكفل بالأمر”.
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المجموع 4 آراء
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Moustaine626@gmail.com
في 23:51
اسبشرت خيرا لما قرأت العنوان قلت لعلهم يرفعون عنهم العزلة … لكن يا حستراه.يا للعار على تصريح بنعطية الذي ينوي أن يساهم بتلفاز …. قد لا يساوي خيط حذاءه …تبا لكم الهذا تبحثون عنهم …
فز لنفسك بالنعيم واتركهم انت وغيرك في عزلتهم فهي خير لهم.
ايوب
في 23:52
منذ ان دخل التلفاز الى القرى المغربية وهي في تراجع .اذ ان ابناء القرى اهملوا الحقول بعد ان انغمسوا في تتبع القنوات التلفزية والاتجاه نحو المخدرات والخمور .لا احبذ الفكرة
حمي
في 00:33
ربما توفير مدرسة اهم من شاشة والله اعلم
مواطن
في 00:59
هذا الكلام يجب أن يسمعه المتحكمون في الشأن الرياضي بالعالم العربي يعني أصحاب بين سبورت . هذه الصورة يجب أن يشاهدها العالم بأسره ليعرف سكان الكرة الأرضية ما نعانيه منذ عقود بسبب تحكم لوبيات الرياضة . منذ الستينات ونحن تستمتع بالفرجة على شتى أنواع الرياضات على قناة الأوروفيزيون مجانا فقط على قناتنا الأرضية الوطنية التنس . التزحلق الفني التزحلق على الجليد الفروسية الكرة المستطيلة الكرة الطائرة كرة السلة والبطولات الأوروبية في كرة القدم وكل مباريات الفريق الوطني . يا سلام عليك يا وطني كم أحببتك في الماضي وما زلت أحبك دائما وإلى الأبد فإلى متى تتحكم فينا قناة بين سبورت . نريد حلا كفى كفى كفى يا لوبيات الرياضة .