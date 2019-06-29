خلاف حول اداء ثمن التذكرة ينتهي بكسر انف سائق حافلة بالجديدة

هبة بريس- الرباط

تعرض سائق حافلة للنقل الحضري التابعة لشركة إيكينوكس المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بالجديدة مساء يوم امس الجمعة 28 يونيو 2019 بمحطة سيدي الغرب النهائية لخط 4 ، لاعتداء جسدي نفذه أحد ركاب الحافلة بسبب مطالبته باداء ثمن التذكرة.

وتعود أسباب هذا الاعتداء بحسب شهود عيان من ركاب الحافلة، حينما كان السائق يقوم بمزاولة عمله الروتيني بالحافلة التي تعمل بالخط 4 الذي يؤمن التنقل بين الجديدة وأزمور، حيث طالب من أحد ركاب الحافلة بأداء تذكرة ركوبه ، ليتطور الموقف الى مشادات كلامية وملاسنات ثم الى اشتباك بالايدي حيث سدد الراكب لكمات لسائق الحافلة ادى الى توقف الرحلة .

واثار الحادث استياء ركاب الحافلة بعدما عطل مصالح عدد من ركابها الذين عبروا عن رفضهم لمثل هكذا سلوكيات عدوانية .

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