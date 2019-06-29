اختتام المعرض الفوتوغرافي بفاس للفنان سهم الوحيدي تحت اشادات النقاد

ربيع بلهواري _ هبة بريس

اختتم يوم 25 يونيو المعرض الفوتوغرافي الدي نضمه الفنان المتميز سهم الوحيدي برواق محمد بالقاسمي بفاس وذلك بحضور عدد من خبراء وباحثي التراث، والإعلاميين وعشاق الصورة الفوتغرافية.

وقد تميز هذا المعرض الذي يضم 51 صورة جميلة من أحجام مختلفة، بتيمته الموضوعاتية التي تتمحور حول بورتريهات ملامحية معبرة لاشخاص من الهامش الجغرافي بالاضافة الى الصور المبهرة لقطرات الماء التي تشع ومضة وتتمثل بابعاد متميزة واشكال مختلفة مع ابتعاد المسافات.وعن هذه التقنية صرح سهم الوحيدي لهبة بريس ان هذه الحرفية الفوتوغرافية التي يستعملها في تصوير الماء هي طبيعية ولا تحمل اي مؤثرات بصرية.. فقط هي الدقة في الالتقاط واللمسة الذوقية التي تتماهى مع الاضاءة المناسبة هي التي تخلق الفارق..وأضاف في جواب له عن سؤال حول أسلوبه الفني وتعاطيه للتّصوير الفوتوغرافي أنّ الرّسام التشكيلي يمنح اللون للوحة، أمّا هو كمصور فوتوغرافي فإنّ ما يهمه أساساً هو الضوء المنبعث من الداخل في تفاعل مع اللقطة.



يذكر ان هذا المعرض يدخل في اطار مشروع طموح يتضمن كبسولات فوتوغرافية متنوعة و بابعاد استيتيقية مختلفة لازيد من 4 الاف صورة.

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