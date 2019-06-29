تارودانت: اكتشاف مصنع سري لصنع الماحيا واعتقال المروج

أحمد وزروتي – هبة بريس

أوقفت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الاقليمية للأمن بتارودانت، أمس الجمعة 28 يونيو، شخصا من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات ومسكر “ماء الحياة”.

وجرى توقيف المشتبه فيه،حسب مصادر هبة بريس، و المتحدر من إحدى الجماعات القروية المتاخمة لمدينة تارودانت، في حالة تلبس بترويج مخدر الشيرا ومسكر ماء الحياة، قبل أن تمكن عملية التفتيش التي أنجزت داخل ضيعة فلاحية في ملكية أسرته من اكتشاف مصنع سري لإعداد مسكر “ماء الحياة”، فضلا عن حجز كميات من نفس المسكر ومجموعة من المعدات والمواد الأولية المستعملة في تحضيره، إلى جانب لوحات ترقيم خاصة بالدراجات النارية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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