الملك محمد السادس يحل بطنجة ويغادرها سريعا نحو اقامته بالمضيق

هبة بريس – طنجة

حل بعد زوال اليوم العاهل المغربي محمد السادس بمطار ابن بطوطة الدولي بطنجة ، قادما من العاصمة الرباط حيث غادرها مباشرة الى مدينة تطوان .

وتوجه جلالة الملك مباشرة عبر سيارته الى مدينة المضيق حيث توجد الإقامة الملكية المطلة على البحر، كما دأب على ذلك طوال السنوات الماضية اذ من المنتظر ان يتراس احتفالات عيد العرش اواخر يوليوز انطلاقا من مدينة تطوان .

وشهدت مدينتا طنجة وتطوان والمضيق، على مدى الايام الماضية استعدادات من طرف مصالح الادارة الترابية والمجالس المنتخبة تحسبا للزيارة الملكية ، حيث وصلت آليات عسكرية وامنية بمدن الشمال.

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