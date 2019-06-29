العثماني منوّها بحصيلة حكومته .. “نحن حزب لم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب “

نظمت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الشرق بعد زوال اليوم السبت 29 يونيو الجاري بمركز الدراسات والبحوث الاجتماعية والإنسانية بوجدة وبحضور الامين العام للحزب سعد الدين العثماني ، الملتقى الجهوي الثاني لأعضاء الحزب تحت شعار “وحدة نضالية لمواصلة الإنجازات وتعميق الإصلاحات”.

وخلال مداخلة له ذكر الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني أنه حضر من اجل التواصل مع اعضاء الحزب و لتدشين المقر الجهوي الذي شيد على مساحة لا تتجاوز 120متر مربع من مساهمات و مجهودات اعضاء الحزب ودعم مركزى للبيجيدي ، منوها بالخطوة التي تؤكد حسب العثماني مبادئ الحزب قائلا :” نحن حزب لم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب ” .

ونوه العثماني بالحصيلة الحكومية لحزبه واعتبرها مشرفة بفضل ما قال عنه ” المعقول” والشفافية والنزاهة التي ابان عنها مسؤولو الحزب وطريقة تدبيرهم وتسييرهم للشان العام .

واستحضر العثماني عديد النواقص والمشاكل التي تواجهها بعض المناطق منها مشكل الماء بجهة الشرق لافتا الى ان المشكل سيتم استدراكه عن طريق تخصيص برنامج استعجالي ببناء السدود ومحطة تحلية المياه .